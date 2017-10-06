Правки сайта на Wordpress + WooCommerce

Сайт http://curly.kolma.cf

Что нужно исправить:

1. У новых добавленных товаров не отображается цена, размеры и съезжает верстка http://take.ms/gfkhj

2. Сделать, чтобы картинки и текст слайдов на главной странице можно было менять в админке (сейчас они захардкожены в шаблоне);

3. На странице Избранное, крестик "удалить товар" очень плохо видно. Его нужно перенести на угол на место где было сердечко и сделать крупнее http://take.ms/gwG8B

4. При нажатие на сердечко в товаре - оно не исчезает, а становится красным;

5. Сердечко "избраное" в шапке должно быть интерактивным. Если в избраном есть товары то там должны быть цифры сколько товаров отложено;

6. При наведении в меню на "магазин" должно выпадать меню (мужское с подпунктами и женское с подпунктами)

7. Когда выбираем размер одежды в карточке товара, появляется кнопка "очистить", давайте её уберём;

8. Добавить иконку "увеличить картинку" http://take.ms/S0QC3

9. При открытии продукции в лайтбоксе, чтобы можно было ее увеличивать: http://take.ms/Cu4ep

10. В макете каталога, вверху есть картинка и название категории: http://take.ms/AXNSL

11. Уменьшаем шрифт контента: на абзац 14px, заголовки 24px (в разделе Контакты сейчас эталон)

12. В браузере Safari дергается анимация фильтра товаров на главной http://take.ms/COIS3