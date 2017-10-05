Доработать VAST в плеере VideoJS

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Нужно доработать видеоплеер, а именно это VAST рекламу.

Плагин для отображения васта уже установлен https://github.com/theonion/videojs-vast-plugin, остается только сделать несколько мелких манипуляций, а именно в модуле https://github.com/videojs/videojs-contrib-ads

1) Сейчас когда работает VAST реклама и пропустить её, плеер еще думает и не запускает видео, так же выходит когда нет рекламы для данной страны, плеер думает что она есть и не может запустить какое-то время видео, это нужно пофиксить.

2) Добавить возможность добавлять несколько рекламодателей, чтобы плеер перебирал VAST ссылки, а когда найдет нужную чтобы запускал рекламу.

3) Сделать сохранение звука, чтобы когда на сайт заходил и где поставил ползунок со звуком, чтобы он там и оставался на следующий заход. 

Жду все предложения, работа быстрая так как почти все готово, кому нужно пару долларов по быстрому. 

8 лет назад
SHoOcKi
Денис 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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