Интересует стоимость и сроки. Необходимо разработать сайт похожий на http://mix-mode.ru/catalog/opt/3317-06.html На страничке с товаром есть возможность продажи (выбора) партии, т.е. оптом. Заказ на оптовую часть сайта ) Заказ будет производиться на почту ...
Исправить кодировку на сайте
На сайте появились ромбики с вопросами, вместо русских букв
Задача удаленно объяснить пошагово, как это исправить в реальном времени. Я буду выполнять ваши требования.
Пожалуйста указывайте окончательную цену и сроки. Без этого заявка не будет рассмотрена
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