Парсер LinkedIn

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

2 задачи:

Нужно спарсить с LinkedIn названия всех вакансий(по миру)+разделение по миру и рф

Нужно спарсить ключевые навыки пользователей.

8 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад