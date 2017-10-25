Необходимо сделать 10 виртуальных туров. Начнем с одного, посмотрим как он будет выглядеть и после этого можно доделать остальные 9. Важна стоимость, сроки и качество.
Парсер LinkedIn
2 задачи:
Нужно спарсить с LinkedIn названия всех вакансий(по миру)+разделение по миру и рф
Нужно спарсить ключевые навыки пользователей.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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