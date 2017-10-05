Программист, способный разобраться с файл. структурой сайта

Есть сайт, многостраничный, на Вордпрессе. Тяжелый (архив для скачивания занимает более 1 Гб). Проверка Google Pagespeed подтвердила тяжесть. Нужен человек, который хорошо знаком с Вордпрессом, с опытом, который сначала проанализирует структуру сайта на "чистоту" ...