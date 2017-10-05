Программист, способный разобраться с файл. структурой сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Нужно достать данные регистрации посетителей (телефон, адрес почты, Имя..) из   файлов сайта proobraz.com 

Привести эти данные в формат, удобный для организации рассылки

8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров