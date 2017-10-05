Распарсить огромный XML, полученный через SOAP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок145 просмотров

Есть проблема - не могу распарсить XML-ответ SOAP-сервера из-за огромных размеров. Н

Есть у кого опыт в данном вопросе?

8 лет назад
kanadezz
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров