Движок Open Real Estate на фрейворке Yii Поменялся дизайн главной страницы (пока только главной), нужно интегрировать его на сайт.
В админке сделать выгрузку в маркет
Сейчас у нас на сайте весь товар включительно 10 000р доставка – 500р.
Нам нужно сделать в админке возможность прописывать доставку не на весь товар сразу как у нас стоит, а на каждую позицию.
там должно быть три варианта,
1. доставка по умолчанию – на весь товар мы сами ставить должны.
2. Возможность поставить бесплатную доставку на товар
3. Или поставить на определённый товар ту сумму которая нам нужна
Доступ к админке дам после того как возьметесь за работу.
Платформа InstantCMS
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