В админке сделать выгрузку в маркет

Сейчас у нас на сайте весь товар включительно 10 000р доставка – 500р.

Нам нужно сделать в админке возможность прописывать доставку не на весь товар сразу как у нас стоит, а на каждую позицию.

там должно быть три варианта,

1. доставка по умолчанию – на весь товар мы сами ставить должны.

2. Возможность поставить бесплатную доставку на товар

3. Или поставить на определённый товар ту сумму которая нам нужна

Доступ к админке дам после того как возьметесь за работу.

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