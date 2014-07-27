В админке сделать выгрузку в маркет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Сейчас у нас на сайте весь товар включительно 10 000р доставка – 500р. 

Нам нужно сделать в админке возможность прописывать доставку не на весь товар сразу как у нас стоит, а на каждую позицию. 

там должно быть три варианта,  

1. доставка по умолчанию – на весь товар мы сами ставить должны. 

2. Возможность поставить бесплатную доставку на товар 

3. Или поставить на определённый товар ту сумму которая нам нужна 

Доступ к админке дам после того как возьметесь за работу.

Платформа InstantCMS

8 лет назад
1pchela1
Евгений 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров