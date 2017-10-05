Нужно откорректировать шаблон зеннопостера

В шаблон зеннопостера по парсингу активных участников групп и страниц пользователей вконтакте, необходимо внести глубину парсинга по дате . К примеру до 27.07.2014 года, и диапазон парсинга с .... по ....

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Так как тут очень много ботов, и огромное количество времени тратишь на ответы в пустоту, то жду предложения реальных исполнителей в скайп