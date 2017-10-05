Внести корректировки на сайт 1с Битрикс

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Необходимо внести небольшие корректировки на сайт на платформе 1с битрикс 

Работы:  

Прописание скрипта для некопируемого лого  

Добавление символа из лого в доменную составляющую  

Добавление лого в иконки страниц  

Фиксация шапки сайта  

Вставка карты Google  

Фиксация подвала  

Срок исполнения 10 часов 

www.novofloor.ru/ – сам сайт 

Обязательные требования 

Опыт работы с 1с битрикс, для уточнения деталей по сайту необходимо будет обязательно созвониться по ватсапу или скайпу. При наличии хоть одного отрицательного отзыва, просьба не беспокоить 

В файлах указано фото ксерокопий страниц сайта

8 лет назад
Alex199354
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров