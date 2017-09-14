Alex199354

Нужен программист на WordPress. Необходимо осуществить корректировки. В случае успешной работы, готов сотрудничать на постоянной основе. Необходимо: Реализовать политику конфиденциальности. Блок со статьями и в мобильной версии блок с командой слайдером вернуть в мобильной версии Цена ошибки – рабочую ...
- $45Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интересует разработка сайта. ТЗ прикрепил. Основные нюансы при разработке – вывод информации из баз ГИБДД, РСА и министерства транспорта. С РСА ведутся переговоры, что касается базы ГИБДД и МинТранса – в течение недели не удалось найти контактов. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $34
Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. На сайте будет следующий функционал: Индивидуальный дизайн Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $34
Привести в порядок страницу товара - переделать по обговоренным пунктам + сделать сопутствующие товарыСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $130
Доработать нужно [url=https://freelancehunt.com/project/dorabotat-nuzhno-sayt-na-joomla/264456.html?event-project-published]нскпрокат.рф/[/url] на joomla 1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально; 2) Добавить "наши преимущества" с сайта: [url=http://nskprokat.ru/]nskprokat.ru/[/url] и оформить в подобном стиле 3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER" 4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $51
Необходимо доработать интернет-магазин на opencart. Сайт: [url=http://astilba-shop.ru/]http://astilba-shop.ru/[/url] 1. Убратьбаннер всплывающий при переходе сайт. 2. ДобавитьУТП на главную страницу 3. ВУТП должно размещаться на главном фото 4. Добавитьфункционал сервиса «Envybox»:Обратный звонок за 24с, Огненный онлайнчат, Генератор клиентов, Захватчик ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $34
Необходимо внести небольшие корректировки на сайт на платформе 1с битрикс Работы: Прописание скрипта для некопируемого лого Добавление символа из лого в доменную составляющую Добавление лого в иконки страниц Фиксация шапки сайта Вставка карты Google Фиксация подвала Срок исполнения 10 часов [url=http://www.novofloor.ru/]www.novofloor.ru/[/url] – сам сайт Обязательные требования Опыт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача Необходимо создать одностраничник переходящий в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. Обязательные требования Этапы работ: 1) этап. макет. Срок: 1 день, (согласование с нами). 2) этап. готовый макет. Срок: ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача ТЗ по НСК ПРОКАТ: САЙТ [url=http://nskprokat.ru/]http://nskprokat.ru/[/url] Доработать нужно 1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально; 2) Добавить преимущества и оформить; 3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER" 4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания "CALL BACK KILLER" 5) Привести окно обратной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад