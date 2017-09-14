Alex199354

Александр Попов Alex199354

 
30 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки Лендосайта на WordPress

    $45

    Нужен программист на WordPress. Необходимо осуществить корректировки. В случае успешной работы, готов сотрудничать на постоянной основе.  Необходимо:  Реализовать политику конфиденциальности.  Блок со статьями и в мобильной версии блок с командой слайдером вернуть в мобильной версии  Цена ошибки – рабочую ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу разработчиков сайтов

    Интересует разработка сайта. ТЗ прикрепил.  Основные нюансы при разработке – вывод информации из баз ГИБДД, РСА и министерства транспорта.  С РСА ведутся переговоры, что касается базы ГИБДД и МинТранса – в течение недели не удалось найти контактов. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать прототип для лендосайта

    $34

    Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress.  На сайте будет следующий функционал:  Индивидуальный дизайн  Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на joomla

    $130

    Доработать нужно [url=https://freelancehunt.com/project/dorabotat-nuzhno-sayt-na-joomla/264456.html?event-project-published]нскпрокат.рф/[/url] на joomla   1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально;   2) Добавить "наши преимущества" с сайта: [url=http://nskprokat.ru/]nskprokat.ru/[/url] и оформить в подобном стиле   3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER"   4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания ...

    HTMLJoomlaСайт на JoomlaКарточки товаров
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо доработать интернет-магазин на opencart.

    $51

    Необходимо доработать интернет-магазин на opencart. Сайт: [url=http://astilba-shop.ru/]http://astilba-shop.ru/[/url] 1.      Убратьбаннер всплывающий при переходе сайт. 2.      ДобавитьУТП на главную страницу 3.      ВУТП должно размещаться на главном фото 4.      Добавитьфункционал сервиса «Envybox»:Обратный звонок за 24с, Огненный онлайнчат, Генератор клиентов, Захватчик ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести корректировки на сайт 1с Битрикс

    $34

    Необходимо внести небольшие корректировки на сайт на платформе 1с битрикс  Работы:   Прописание скрипта для некопируемого лого   Добавление символа из лого в доменную составляющую   Добавление лого в иконки страниц   Фиксация шапки сайта   Вставка карты Google   Фиксация подвала   Срок исполнения 10 часов  [url=http://www.novofloor.ru/]www.novofloor.ru/[/url] – сам сайт  Обязательные требования  Опыт ...

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга переходящего в сайт на платформе WordPress

    Задача Необходимо создать одностраничник переходящий в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. Обязательные требования Этапы работ: 1) этап. макет. Срок: 1 день, (согласование с нами). 2) этап. готовый макет. Срок: ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт

    Задача ТЗ по НСК ПРОКАТ: САЙТ  [url=http://nskprokat.ru/]http://nskprokat.ru/[/url] Доработать нужно 1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально; 2) Добавить преимущества и оформить; 3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER" 4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания "CALL BACK KILLER" 5) Привести окно обратной ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад