Alex199354

Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. На сайте будет следующий функционал: Индивидуальный дизайн Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail ...