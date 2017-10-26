Создать прототип для лендосайта

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. 

На сайте будет следующий функционал: 

Индивидуальный дизайн 

Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail и SMS 

Каталог услуг

Удобный поиск по сайту и Калькулятор скидок 

Копирайтинг – уникальные текста 

Личный кабинет для клиента 

Система оплаты 

Адаптивная версия

Пример сайта конкурента:

https://solncesvet.ru/

WordPress
8 лет назад
Alex199354
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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