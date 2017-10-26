Создать прототип для лендосайта

Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress.

На сайте будет следующий функционал:

Индивидуальный дизайн

Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail и SMS

Каталог услуг

Удобный поиск по сайту и Калькулятор скидок

Копирайтинг – уникальные текста

Личный кабинет для клиента

Система оплаты

Адаптивная версия

Пример сайта конкурента:

https://solncesvet.ru/