Необходимо выполнить задание по SEO сайта на WooCommerce по ТЗ. ТЗ скину в личку.
Создать прототип для лендосайта
Задача Необходимо создать прототип для одностраничника переходящего в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress.
На сайте будет следующий функционал:
Индивидуальный дизайн
Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail и SMS
Каталог услуг
Удобный поиск по сайту и Калькулятор скидок
Копирайтинг – уникальные текста
Личный кабинет для клиента
Система оплаты
Адаптивная версия
Пример сайта конкурента:
Заявки фрилансеров
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