У яндекс маркета есть API метод списка комментариев — https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/ Но нет метода, который позволяет отвечать на комментарии по API. Необходимо разработать метод, который может принимать параметры ответа по API и отвечать через парсинг страницы ...
Парсер
Приветствую, коллеги! Нужна разработка парсера веб-студий. Тз нет, если нужно заполню.
И еще. Укажите примерную стоимость и сроки. Всем спасибо!
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