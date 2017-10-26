Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок172 просмотра

Приветствую, коллеги! Нужна разработка парсера веб-студий. Тз нет, если нужно заполню.

И еще. Укажите примерную стоимость и сроки. Всем спасибо!

8 лет назад
Mrbuha
Сергей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров