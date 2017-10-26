Автоматизировать действия пользователя Selenium Webdriver + Maven

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Видео

Автоматизировать действия пользователя Selenium Webdriver + Maven (написать сценарий (код) для компиляции)

Необходимо автоматизировать действия пользователя на портале egov.kz с услугами.

На сайте необходимо выполнить следующие действия :

1. Вход в систему (всплывающем окне выбрать сертификат формата .p12) далее ввод пароля

2. Переход на страницу получения услуги

3. Нажатие кнопки (всплывающем окне выбрать сертификат формата .p12 ) далее ввод пароля

Действия записаны на видео

Сертификаты будут предоставлены исполнителю

Selenium
8 лет назад
pepmkz
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров