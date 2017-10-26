Нужен бот на node.js который будет авторизоваться в аккаунт стим через ssfn, принимать ключи: Chroma 2 Case Key Chroma 3 Case Key Chroma Case Key eSports Key Falchion Case Key ...
Автоматизировать действия пользователя Selenium Webdriver + Maven
Автоматизировать действия пользователя Selenium Webdriver + Maven (написать сценарий (код) для компиляции)
Необходимо автоматизировать действия пользователя на портале egov.kz с услугами.
На сайте необходимо выполнить следующие действия :
1. Вход в систему (всплывающем окне выбрать сертификат формата .p12) далее ввод пароля
2. Переход на страницу получения услуги
3. Нажатие кнопки (всплывающем окне выбрать сертификат формата .p12 ) далее ввод пароля
Действия записаны на видео
Сертификаты будут предоставлены исполнителю
Заявки фрилансеров
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