Интегрировать gmail календарь в roundcube календарь.

Необходимо разработать админ.панель для данного сайта beton-brigada.ru Суть задачи в следующем: 1. Если посетитель заходит на сайт из Москвы, то его регион определяется, как Москва и в шапке сайта пишется: "Бетонные работы любой сложности в Москве", если ...