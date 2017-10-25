Разработка админ.панели для одностраничника

Необходимо разработать админ.панель для данного сайта beton-brigada.ru Суть задачи в следующем: 1. Если посетитель заходит на сайт из Москвы, то его регион определяется, как Москва и в шапке сайта пишется: "Бетонные работы любой сложности в Москве", если из Самары, то соответственно "Бетонные работы любой сложности в Самаре" при этом, 2. Если посетитель сайта из Москвы оставляет свой телефон в форме "Заказать звонок", то данная заявка отправляется смс сообщением на номер 8-888-888-88-88, если на сайта заходят из Самары оставляет свой телефон в форме "Заказать звонок", то данная заявка отправляется смс сообщением на номер 9-999-999-99-99. при этом 3. Если посетитель сайта из Москвы оставляет свой телефон в форме виджета "обратный звонок", то виджет должен соединить клиента с номером 8-888-888-88-88, если на сайт заходят из Самары и при этом оставляют свой телефон в форме виджета "обратный звонок", то виджет должен соединить клиента с номером 9-999-999-99-99,. виджет на сайте стоит от данного сервиса pozvonim.com/ при этом 4. Для всего выше указанного, нужна админ панель, в которой я смогу самостоятельно вбивать регионы и города (Москва, Самара, Казань и так далее) и телефоны, которые должны принимать данные заявки (конкретный номер телефона, на конкретный регион). В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы и срок ее исполнения.