Интеграция Zen Cart с Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Cайт, основанный на Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon.

Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на

своем сайте.

 

В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными:

 

Zen Cart->  Amazon

- продукты

- варианты продуктов

- статусы заказов

 

Amazon->  Zen Cart

- заказа

- сток продуктов

- клиенты

- заказанные продукты

8 лет назад
Magentojob
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров