Требуется программист для okaycms по доработкам интернет-магазина.

1. При наведении мыши на товар в каталоге должна появляться тень. https://clip2net.com/s/3SACvJ8

2. При наведении мыши на товар в каталоге должна в хинте должно выводится длинное описание товара. https://clip2net.com/s/3SAEfsX

3. Фильтры должны выводиться в свернутом виде, кроме основных двух. https://clip2net.com/s/3SAEHbz

4. К каждой категории долны быть выбраны и настроены фильтры.

5. Навигация должна включать подменю категорий 2го уровня. https://c2n.me/3SAESqL

6. Выпадающее справа окно меню необходимо выровнять и закрепить сверху. Привязать минимальную высоту подменю к высоте основного меню https://clip2net.com/s/3SAF4YN(как у dns-shop.ru)

7. Товары в каталоге должны быть отделены тонкой рамкой

8. При установленном фильтре по производителю в строке навигации должна появляться ссылка на производителя, как буд-то это подкаталог, а также при переходе в карточку товара, в строке навигации должен выводится производитель между названием категории и конечным товаром. При нажатии на имя производителя должен открываться каталог с включенным фильтром товаров по выбранному производителю.

9. Напротив названия каждого фильтра должно отображаться количество установленных галочек и кнопка для очистки всех одним нажатием https://clip2net.com/s/3SAG1ld

10. Активировать купленную на okaycms доп. функцию «Свойства ползунком» https://okay-cms.com/products/filtr-po-tsene-i-svojstvam

11. Ограничить высоту окна фильтра с добавлением ползунка + добавить поле ввода «поиск» для поиска нужных значений, по аналогии с сайтом http://dns-shop.ru

12. Создать модуль вывода подкатегорий картинками, инструкция от суппорта okay-cms: https://okay-cms.com/article/vyvod-podkategorij-kartinkami

13. Характеристики должны быть сгруппированы. https://clip2net.com/s/3SAIewz

14. При отсутствии подкатегории в меню не должны выводиться только категория https://clip2net.com/s/3SAJ8RZ

15. Категории и подкатегории не должны разделяться по разным столбцам при отображении в меню https://clip2net.com/s/3SAJT8n

16. Добавить функцию проверки остатка бонусов на карте клиента.

17. Сделать работоспособными кнопки "Добавить в избранное" и "Добавить в сравнение" https://clip2net.com/s/3SAU0kn

Оплата через безопасную сделку.