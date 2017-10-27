Простой парсер веб-странички

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Завершен7 заявок195 просмотров

нужно авторизоваться под логином-паролем и спарсить 7 чисел из таблицы

это нужно на пхп, чтобы циферки отображались на другом сайте

PHP
8 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
приятно работать с профи! рекомендую!
Спасибо

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад