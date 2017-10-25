Доработка сайта на wordpress

Требуется выполнить 2 задания:

1. На карточке товара имеется параметр "размер" (prntscr.com/h1ocgo), в woocommerce он задан вот так: prntscr.com/h1oca2

Требуется передать выбранный параметр (на карточке товара) в заказ.

2. В карточке товара имеется параметр "бренд" (prntscr.com/h1oegn), в woocommerce он задан вот так: prntscr.com/h1oed3

Требуется реализовать фильтрацию по параметру "бренд". Фильтр по брендку расположить либо над, либо под заголовком h1 в подкатегориях (где есть данные для фильтрации)

P.S. данные подгружаются парсером из csv-файла. После выполнения задания всё должно работать корректно + в дальнейшем будут подгружаться ещё данные, всё должно работать корректно (в основном это касается новых брендов)

По срокам: реализовать сегодня, по стоимости жду предложения.