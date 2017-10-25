На сайте при нажатии на "отправить заявку" всплывает попап. После нажатия кнопки "заказать" попап пропадает (если снова нажать на "оставить заявку", то он снова всплывает). Нужно сделать, чтобы после нажатия кнопки "заказать" попап не пропадал.
Взломали сайт, вытащили файлы и сделали ошибку 404 на всех сайтах.
Здравствуйте, вчера у меня взломали сайт, злоумышленник связался со мной, сказал что сделал это через одну из директорий сайта, у которой были криво настроены права доступа. Он внёс изменения в базу, а также вытащил файлы всех сайтов которые были на VPS, и сделал 404 ошибку на всех сайтах. Сможете чем-то помочь? Желательно исправить 404 ошибку и проверить права на файлы и директории.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $55
Требования: опыт работы с cms Drupal , интеграция с другими сервисами по api, web-программирование Сейчас в ближайшее время есть необходимость сделать интеграцию нашего магазина s-fruktsibir.ru (на стадии оформления заказа) с сайтом бонусной ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт не опубликован, поэтому показать не могу. У исполнителя нет времени его завершить. Нужно срочно! Ценник по договоренности по итогам оценки работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен сайт для онлайн-заказа такси(без мобильной версии пока),как пример таксибонус.рф!!! Сделать то же самое по функционалу!!!Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Постоянная работа над программным обеспечением (цифровое приложение для квартир) нужны скилы в : machine learning big data искусственный интеллектВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить перенос 8000 товаров с сайта rukodelie.shop.by на сайт Битрикс. Параметры импорта - название, цена, описание, фото. Интересует цена и сроки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать калькулятор расчета лизинга под Netcat.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. Необходимо выгрузить базу данных городов России из ВК.2. Необходимо выгрузить базу данных школ России с привязкой к городу из ВК.3. Необходимо выгрузить базу данных ВУЗов России с привязкой к городу из ВК.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно отредактировать сайт: sk-93.ru Нужно что то сделать с главной страницей, очень много текста. Добавить новые фото, старые фото я отредактирую и их тоже залить. Подсказать, что нужно для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. У меня есть сайт: bisirinkina.jimdo.com. на главной стр. имеются кнопки "купить". Как я могу прикрепить к каждой кнопке электронный файл, и инструкции к нему которые после оплаты может скачать покупатель? И сам сайт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад