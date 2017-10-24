Нужно отредактировать сайт:

sk-93.ru

Нужно что то сделать с главной страницей, очень много текста.

Добавить новые фото, старые фото я отредактирую и их тоже залить.

Подсказать, что нужно для усовершенствования сайта.

Нужно настроить, чтобы сайт мог продвигаться сам в поисковиках.