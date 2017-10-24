Создать сайт по образу другого сайта. Нужен хороший програмист!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Создать сайт с функционалом по образу сайта: 

www.partiyaedi.ru 

В первую очередь нужен сильный програмист. Нужно спрограмировать сайт с похожим на пример функционалом. Дизайнерские способности второстепенны. 

 

Сайт должен быть разработан при помощи адаптивной вёрстки и с использованием системы управлением сайтами WordPress. После окончания работ необходимо обеспечить возможность Заказчику самостоятельно вносить изменения (редактировать) в структуру и содержимое сайта.

Нюансы при дальнейшем общении.

WordPress
8 лет назад
Delishery
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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