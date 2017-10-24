Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой ...
Создать сайт по образу другого сайта. Нужен хороший програмист!
Создать сайт с функционалом по образу сайта:
В первую очередь нужен сильный програмист. Нужно спрограмировать сайт с похожим на пример функционалом. Дизайнерские способности второстепенны.
Сайт должен быть разработан при помощи адаптивной вёрстки и с использованием системы управлением сайтами WordPress. После окончания работ необходимо обеспечить возможность Заказчику самостоятельно вносить изменения (редактировать) в структуру и содержимое сайта.
Нюансы при дальнейшем общении.
Заявки фрилансеров
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