Создание автоматической карты sitemap.xml на joomla 3

Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы

Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой карте sitemap.xml добавить указания на другие разделы sitemap.

Инструкция по реализации индексных файлов: https://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

Пример реализации у конкурентов:

https://market.kz/sitemap.xml

В самих же подразделах необходимо реализовать такие характеристики url-адресов, как:

Указав для них приоритет и частоту обновления.

подробнее смотрите в прекрипленном файле

указывайте цену!!!