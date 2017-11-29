Создание 3D конструктора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок175 просмотров

Нужен человек, кто сможет сделать для сайта 3D конструктор. 

Возможно html5 – возможно другими способами, но это будет конструктор по сборке продукта. 

То есть создание из разных деталей – одного продукта. (выбор цвета, материала) 

+ в итоге чтобы можно было крутить итоговый продукт в 3D  

У кого есть опыт или кто может такое воссоздать? 

Оставляйте заявки – обсудим детали.

HTML
8 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
3 дня
Фантастика! Самые положительные эмоции от сотрудничества с Антоном! Понимает с полуслова, проявляет инициативу, делает все качественно и оперативно, обязательно продолжу сотрудничество! Очень грамотный специалист! Спасибо!
Интересный проект, который оказался более масштабным чем предполагалось - стоимость проекта выросла соответственно задаче. Хочу отметить успешное сотрудничество с другим специалистом со стороны заказчика, постоянную связь и оперативное решение возникших вопросов. Основная работа над проектом и соответствующая оплата прошли без задержек. Рекомендую Сергея как надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад