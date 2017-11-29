Создание 3D конструктора

Нужен человек, кто сможет сделать для сайта 3D конструктор.

Возможно html5 – возможно другими способами, но это будет конструктор по сборке продукта.

То есть создание из разных деталей – одного продукта. (выбор цвета, материала)

+ в итоге чтобы можно было крутить итоговый продукт в 3D

У кого есть опыт или кто может такое воссоздать?

Оставляйте заявки – обсудим детали.