Добавить раздел и фильтр на сайт WordPress - срочно

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Добавить раздел и фильтр на сайт WordPress - срочно

ТЗ имеется

Бюджет 3000 рублей, оплата строго БЕЗ авансов  

Отчёт раз в час

Сроки сегодня к 19-00 по мск

Оставьте ваш скайп  

КОГО НЕ УСТРАИВАЕТ ЦЕНА!!!!!!! ИЛИ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОЕКТА НЕ ОТВЕЧАТЬ В ЗАДАЧУ!!!!!!  

антибот – ВС вёрстка

WordPress
8 лет назад
tugsesp
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров