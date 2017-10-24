================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Собрать юзеров из Телеграм каналов
Спарсить юзеров из ТГ каналов(список каналов предоставим) по определённой тематике
Цену предлагайте, обсудим
Заявки фрилансеров
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