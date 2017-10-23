Создать копию сайта

сайт создан на wix.com 1. Нужно сделать якорные ссылки 2. Внизу страницы, где заполняешь форму обратной связи. Нужно сделать ссылку на страницу (Спасибо за вашу заявку, мы скоро с вами свяжемся). Это нужно ...