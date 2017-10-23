Программист для мобильной верстки сайта и некоторых доработок на сайте ASP.NET ASP.NET MVC Angular 2
Создать копию сайта
Необходимо будет сделать копию сайта - https://subscribers.pro/
Доработать, переделать чутка, натянуть дизайн и под ключ.
Сделать Аналог но на красивом дизайне. Примерное ТЗ есть.
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