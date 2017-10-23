Создать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок195 просмотров

Необходимо будет сделать копию сайта - https://subscribers.pro/

Доработать, переделать чутка, натянуть дизайн и под ключ. 

Сделать Аналог но на красивом дизайне. Примерное ТЗ есть.

8 лет назад
frondeilive
Ромкин 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad_zelenskij
Владислав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

vlad_zelenskij
Владислав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
8 лет назад