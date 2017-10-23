Срочно sms.ru

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Подключили к сайту уведомление о заказе через смс при помощи сервиса смс.ру. Есть проблема об одном и том же заказе приходят десятки смсок. Нужно срочно исправить. 

8 лет назад
liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров