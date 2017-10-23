Поставить якорные ссылки

сайт создан на wix.com

1. Нужно сделать якорные ссылки

2. Внизу страницы, где заполняешь форму обратной связи. Нужно сделать ссылку на страницу (Спасибо за вашу заявку, мы скоро с вами свяжемся). Это нужно для того, чтобы установить цели на яндекс метрики