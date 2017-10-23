Поставить якорные ссылки

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Закрыт3 заявки201 просмотр

сайт создан на wix.com 

1. Нужно сделать якорные ссылки

2. Внизу страницы, где заполняешь форму обратной связи. Нужно сделать ссылку на страницу (Спасибо за вашу заявку, мы скоро с вами свяжемся). Это нужно для того, чтобы установить цели на яндекс метрики

8 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров