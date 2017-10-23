Настроить сайт на ДЛЕ, допиливание стандартного функционала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Для начала:

ТЗ на предварительную оценку:

1) В форме Новое сообщение настроит автоподстановку Адресата(кому пишем сообщение),скрин:Идентифицировать имя.

2)Проверить авторизацию через однокласники и другие соцсети,при необходимости произвести правки до работоспособности.(скрин: корявая авторизация)

3)Проверить настройку Уведомлений в личном кабинете(скрин: Не работают чекбоксы)Не работают чекбоксы.jpg

корявая авторизация.jpg

Идентифицировать имя.jpg

8 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров