Программист для мобильной верстки сайта и некоторых доработок на сайте ASP.NET ASP.NET MVC Angular 2
Настроить сайт на ДЛЕ, допиливание стандартного функционала.
Для начала:
ТЗ на предварительную оценку:
1) В форме Новое сообщение настроит автоподстановку Адресата(кому пишем сообщение),скрин:Идентифицировать имя.
2)Проверить авторизацию через однокласники и другие соцсети,при необходимости произвести правки до работоспособности.(скрин: корявая авторизация)
3)Проверить настройку Уведомлений в личном кабинете(скрин: Не работают чекбоксы)Не работают чекбоксы.jpg
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