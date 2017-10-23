Минимальный заказ в карточке товара Joomshopping

Нужно что бы в карточке товара была бы возможность указать минимальное количество товара которое можно купить (например 5). При выборе количества товара для добавления в корзину это количество должно изменятся кратно 5. Если человек в поле ввода количества товара вводит например 7, ему выдается сообщение "данный товар отпускается в количестве кратному 5 единиц."