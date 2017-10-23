Слетела мобильная версия Админки сайта на OpenCart

Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь. Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь ...
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