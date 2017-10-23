Слетела мобильная версия Админки сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Слетела мобильная версия страницы "Заказ", нет возможности просматривать в нормальном виде на весть экран телефона и редактировать

Opencart
8 лет назад
alexa_strela86
Александра 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров