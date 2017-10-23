Доработка интернет-магазина Виртумарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Необходимо доработать интернет-магазин таким образом, чтобы в каталоге товаров отображались несколько цен в зависимости от города. Кроме того,

на сайте не работает должным образом корзина, нужно ее настроить.

8 лет назад
ShumarinaN
Наталья 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров