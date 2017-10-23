Редактирование лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Нужно: 

1) Убрать все лишние ссылки  и скрипты 

2) Добавить счетчик (акция) 

3) Сделать форму обратной связи рабочей  

4) Добавить блок как мы работаем  

5) Виджет сколько на сайте сколько купило 

6) Добавить инфо компании ООО "МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ И ПОДАРКОВ" ОГРН 

5147746234906, ИНН 7709965354 Москва, пр. 6-й Рощинский, 1, стр.4

Срок 4 часа.

Цена 6 у.е.

8 лет назад
guest_15087448715077
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров