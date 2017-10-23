Нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.
Редактирование лендинга
Нужно:
1) Убрать все лишние ссылки и скрипты
2) Добавить счетчик (акция)
3) Сделать форму обратной связи рабочей
4) Добавить блок как мы работаем
5) Виджет сколько на сайте сколько купило
6) Добавить инфо компании ООО "МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ И ПОДАРКОВ" ОГРН
5147746234906, ИНН 7709965354 Москва, пр. 6-й Рощинский, 1, стр.4
Срок 4 часа.
Цена 6 у.е.
Заявки фрилансеров
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