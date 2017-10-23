Интеграция скрипта телефонии на сайты

Необходимо реализовать интеграцию скрипта обратной связи на сайты http://extreme-land.ru/, http://pnevmotent.ru/, http://air-ponton.com/. Сейчас там форма сбора данных и отправка менеджерам на почту, нужно написать обработчик, который будет проверять и передавать информацию в php файл для совершения звонка. Представлено 3 файла на 3 сайта, соответственно 101 - http://air-ponton.com/, 105 - http://extreme-land.ru/, 109 - http://pnevmotent.ru/. Лучшим вариантом будет реализовать что то похожее на самом сайте Telfin: http://www.telphin.ru/. Ну будет хорошо если просто в существующей форме изменить под скрипт, примеры с сайтов, куда нужно внедрить: http://air-ponton.com/. На этом сайте можно сделать по аналогии с предыдущем сайтом, куда расположить ссылку на форму уже сами подумаем http://extreme-land.ru/, на 3 сайте тоже. Главное чтобы была форма для ввода телефона, проверка на валидность, хорошо если будет маска, передача через ajax запрос в php скрипт и отдача результата обработки. Все функции написано, необходимо только связать.