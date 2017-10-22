Сделать клон одностраничника на вордпрессе

Всем привет!

Есть лейдинг на Тильде http://kursaktiv.ru/ Хочу перенести его на вордпрес. Либо с кодом перенести, но скорее всего заново придется собирать. Полный исходный код Тильда не отдает... Материал и исходники - есть. Или можно прям тупо все с оригинала скопировать. Еще требуется интегрировать в него скрипт приема оплаты. Скрипт есть. По хорошему для профи в этом, работы наверное на день. На Тильде создавал лейдинг сам. На вордпрессе опыта не было, можно было бы повозится, но нет времени изучать плагины конструкторов страниц (Elementor и прочие).