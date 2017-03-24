pleskaizen

Здравствуйте! Нужно решить проблему с уже имеющимся вирусом на сайте. "В библиотеке PHPMailer обнаружена критическая уязвимость. С ее помощью хакер может удаленно выполнить код в контексте web-сервера и скомпрометировать web-приложение. Для эксплуатации ...
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Приветствую! Провожу полный аудит двух своих сайтов. Выяснилось, что есть критические ошибки HTML в техническом аудите. Вот выдержки из описания : Неправильное размещение тега "img" в "noscript" в "head" На ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Cайт на вордпрессе. Примерно месяц назад увеличилась нагрузка на сайт. Было написано сообщение в техподдержку хостинга (beget). Техподдержка ответила, что нагрузка обусловлена частыми запросами поисковых ботов и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен трафик на продающий вебинар. Нужны люди с реальной базой клиентов! Остальных просьба не беспокоить! Тема:"Здоровье и похудение" Работаем только по партнерской программе! Оплата с каждой продажи. Условия - шикарные! 40% партнер ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Есть лейдинг на Тильде http://kursaktiv.ru/ Хочу перенести его на вордпрес. Либо с кодом перенести, но скорее всего заново придется собирать. Полный исходный код Тильда не отдает... Материал и исходники - есть. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Очень дорого стало искать копика! Если ты не подходишь под мои требования, уйди от сюда! Не пиши мне и даже не начинай мне задавать вопросы!!! Ты все равно, не тот , кто мне нужен! Я ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Нужна красивая коробка под видео курс о похудении. Примеры прикрепляю. Остальное в личке.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный здоровью, похудению, избавлению от вредных привычек. В основном нужно будет писать статьи по темам похудения, здоровья внутренних органов, народные методы ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
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Всем привет! Нужны три калькулятора. 1) Индекс Массы Тела prntscr.com/eyl5dn 2) Калькулятор нормы потребления калорий prntscr.com/eyl1mc 3) Расчет базовой (базальной) ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно два калькулятора "калькулятор калорий" и "индекс массы тела" В калькуляторе калорий будут указываться: продукт-масса-состав БЖУ- калорийность-микроэлементы. На 100 гр продукта, и на любой другой вес продукта. Поиск по продуктам ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный здоровью, похудению, избавлению от вредных привычек. В основном нужно будет писать статьи по темам похудения, здоровья внутренних органов,кожи, спины и т.д. Часто ...Копирайтинг53 заявкиЗакрыт8 лет назад