pleskaizen

Андрей pleskaizen

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Исправить критические ошибки HTML на сайте.
HTML
Отличный заказчик! В процессе объем работы оказался на порядок выше, чем предполагался, быстро договорились по цене и решили все вопросы. Доволен сотрудничеством, был бы рад поработать снова (:
Иван, профи своего дела! Решил проблемы, которые оказались глубже чем предполагалось изначально. Точно буду сотрудничать дальше! Отличный специалист, быстро реагирует на сообщения и в полном объёме отвечает на интересующие вопросы. Рад знакомству с таким человеком))
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Корбка под видео курс
Чёткая задача, оплата без задержек. Доволен сотрудничеством.
Сергей, отличный профи своего дела! Буду сотрудничать и дальше! Рекомендую!
Ответный отзыв
itproffi
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужны три калькулятора
WordPress
Отличный заказчик, будем работать и далее.
Роман профессионал высокого класса! Так оперативно и качественно исполнить задание - это нужно иметь талант и очень любить свою профессию. То, что это только начало моего сотрудничества с ним - факт стопроцентный! Очень радостно, что есть такие ребята на weblancer, спасибо ресурсу тоже!))
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