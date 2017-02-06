Роман профессионал высокого класса! Так оперативно и качественно исполнить задание - это нужно иметь талант и очень любить свою профессию. То, что это только начало моего сотрудничества с ним - факт стопроцентный! Очень радостно, что есть такие ребята на weblancer, спасибо ресурсу тоже!))