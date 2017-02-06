Качественно и в срок
Разработка сайтов под ключ их поддержка и доработка.
Работаю с CMS:
- Drupal 7, 8
- Wordpress
- OpenCart 1.5.x, 2.x (OcStore)
php:
- Symfony
- Codeigniter 2, 3
- Underscore
- Backbone
- Angular 1.x
- jQuery
- MooTools
- Bootstrap
- Foundation (by Zurb)
- Grid360
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Портфолио
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- Drupal 7 Корпоративный сайт + интернет-магазин.220 просмотров
- Свадебная студия г. Пермь / Drupal 7172 просмотра
- Интернет магазин / OpenCart 1.5173 просмотра
- Корпоративный сайт + Интернет магазин / Drupal 7139 просмотров
- Интернет магазин / OpenCart 2120 просмотров
- Интернет магазин / OpenCaer 1.5132 просмотра
- Вело магазин (Розница) / Drupal 7125 просмотров
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- Сайт Digital агенства / Drupal 7133 просмотра
- Интернет-магазин сантех. продукции / OpenCart 1.5130 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую данного специалиста. С поставленной задачей справился качественно, в срок, всегда на связи!
Ответный отзыв
Все хорошо. Буду работать и в дальнейшем
$100
10 баллов
7 лет назад
Роман - человек, который знает свое дело! Спасибо, надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество.
Ответный отзыв
Все хорошо работаем дальше
$50
10 баллов
7 лет назад
Роман профессионал высокого класса! Так оперативно и качественно исполнить задание - это нужно иметь талант и очень любить свою профессию. То, что это только начало моего сотрудничества с ним - факт стопроцентный! Очень радостно, что есть такие ребята на weblancer, спасибо ресурсу тоже!))
Ответный отзыв
Отличный заказчик, будем работать и далее.
$20
10 баллов
7 лет назад
Все сделано супер, спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично.