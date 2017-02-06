itproffi

Роман itproffi

 
32 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок

Разработка сайтов под ключ их поддержка и доработка.

Работаю с CMS:

  • Drupal 7, 8
  • Wordpress
  • OpenCart 1.5.x, 2.x (OcStore)
Фреймворки:

  php:

  • Symfony
  • ﻿  Codeigniter 2, 3
js: 

  • ﻿  Underscore
  • Backbone
  • Angular 1.x
  • jQuery
  • MooTools
css:

  • Bootstrap
  • Foundation (by Zurb)
  • Grid360
PHPJavascriptWordPressOpenCartCSSBootstrapDrupaljQueryAngularocStoreSymfonyCodeIgniterBackbone.js
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Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Доработать функционал по ТЗ - CMS OpenCart
Рекомендую данного специалиста. С поставленной задачей справился качественно, в срок, всегда на связи!
Все хорошо. Буду работать и в дальнейшем
Ответный отзыв
levkitkin
Лев 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сделать правки на сайте
Роман - человек, который знает свое дело! Спасибо, надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество.
Все хорошо работаем дальше
Ответный отзыв
pleskaizen
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужны три калькулятора
Роман профессионал высокого класса! Так оперативно и качественно исполнить задание - это нужно иметь талант и очень любить свою профессию. То, что это только начало моего сотрудничества с ним - факт стопроцентный! Очень радостно, что есть такие ребята на weblancer, спасибо ресурсу тоже!))
Отличный заказчик, будем работать и далее.
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать небольшой код для группы веб-продуктов
Все сделано супер, спасибо!
Все отлично.
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