Нужно написать небольшой код для группы веб-продуктов

Есть группа веб-продуктов, написанных на php. Как пример - плагин к CMS. Нужно сделать к ним "стучалки", которые пинговали бы в автоматическом режиме наш сервер. И сообщали о сайтах, где эти продукты установлены. Нужно сделать их 2-3, дополнительно можно зашифровать для надежности.