Нужно написать небольшой код для группы веб-продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Есть группа веб-продуктов, написанных на php. Как пример - плагин к CMS. Нужно сделать к ним "стучалки", которые пинговали бы в автоматическом режиме наш сервер. И сообщали о сайтах, где эти продукты установлены. Нужно сделать их 2-3, дополнительно можно зашифровать для надежности. 

PHP
8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

itproffi
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Все сделано супер, спасибо!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

itproffi
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад