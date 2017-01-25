Привязать форму к сервису рассылок

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Здравствуйте. У меня есть сайт с формой на которую нужно привязать сервис рассылок dashamail.ru 

На моем сайте изначально стоит какой то скрипт, но он ненужен и его обработчик можно удалить и наладить связь с вышеуказанным сервисом.

8 лет назад
Roben
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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