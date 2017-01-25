Нужно доработать сайт на системе Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Нужно доработать сайт на системе Joomla

тз напишу в личку

пишите свои предложения

будем смотреть по отзывам и портфолио

и скидывайте свои ссылки на порфолио и ваши работы

Joomla
8 лет назад
skaysgroup
Петр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров