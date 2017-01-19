Нужно сделать рекламный блок для адаптивной версии сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Всем привет! Сайт на вордпрессе, шаблон адаптивный. Нужно сделать так, чтобы когда пользователь переходит на сайт с телефона, внизу экрана появлялся блок с рекламой от РСЯ. Также, нужно сделать кнопку,чтобы у пользователя была возможность закрыть блок, если он мешает при прочтении материала. Пример (скриншот) прилагается + сайт, на котором реализована данная фишка - https://www.factroom.ru/

WordPress
8 лет назад
sergeykuzmenko93
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров