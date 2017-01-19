Дороботать функционал сайта

. Добрый день. необходимо доработать функционал сайта на shop script 7 Собственно старюсь максимально точно обозначить ТЗ Купили тему тут supreme.primera.lv/?color... Модуль калькулятора как на примере , но не так важно, просто удобно (обозначьте сумму денег, либо предложите вариант) см.ниже: В карточке товара модуль калькулятора как тут www.obi.ru/plitka-nastenn... (мы можем подобрать нужное количество) . Раскладка плитки должна быть так tesser.ru/catalog/keramic... А карточка товара плитки так tesser.ru/catalog/keramic... Возможность фильтра как тут www.obi.ru/plitka/napolna... ( функционал) Но расположение горизонтальное как тут xn------6cdacaqdwctnbet0a...--p1ai/magazin/folder/ keramogranit-plitka-keramicheskaya хотя не принципиально можно оставить как в шаблоне . Каталог должен быть как тут ( а именно вывод подкатегорий при нажатии должен смещаться вниз , а не вправо как у нас ) xn------6cdacaqdwctnbet0afekpejkl4ajjssckdg... стоимость и сроки без учета парсинга товаров (отдельно стоимость с учетом парсинга). А так же при возможности, оптимизацию под сео и настройки в яндекс директ.