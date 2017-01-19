Парсинг товаров. 50 000. OpenCard

Парсить необходимо категории с my-shop.ru полностью с такой же ерархией как она есть внутри.

Подкатегории внутри категорий на сайте донаре не меняется.

Общая дополнительная нацентка на любую категорию составляет + 12%. Цена на My-shop.ru + 12 % = цена на сайте renttoy.ru

! Срок 2-4 дня. Крайний срок 19.01.2017 г. Отчетность.

Дополнительный список работ после успешного выполнения.(Доработка сайта и наладка действующих процессов работы).

Оплата предпочтительно Карта Сбербанк,Безопастная Сделка.