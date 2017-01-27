Приветствуем. Необходимо максимально точно воплотить в сайт имеющийся дизайн. В приложении - файл с ТЗ. По ссылке - образцы макетов (в статичном и динамичном виде): https://yadi.sk/d/PNjfzpP-3DLpHh Все макеты имеются ...
Доработать скрипт
Есть скрипт выпадающего меню (приложен в архиве). Написан при помощи jquery + плагин aim (https://github.com/kamens/jQuery-menu-aim).
Что нужно доработать:
При попадании курсора мыши в область ul.catalog-navigation-left должна активироваться задержка во времени (50 мс), если по прошествии этого времени курсор мыши вышел за пределы ul.catalog-navigation-left все блоки catalog-navigation-sub должны остаться скрытыми. Если так и остался внутри ul.catalog-navigation-left - то соответствующий блок для этого меню активируется. Вобщем, необходима временная задержка при движении мыши транзитом через меню. При этом при движении мыши внутри блока ul.catalog-navigation-left между пунктами меню задержек быть не дожно и текущий функционал не должен нарушиться.
Указывайте цену, пишите в ЛС если есть дополнительные вопросы.
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