Выкачать сайт в статике

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок130 просмотров

Добрый день.

Есть сайт к которому утеряны все доступы.

Нужно выкачать сайт в том виде как есть сейчас, то есть перевести в статику. При этом сайт должен работать максимально корректно.

Сайт - большой интернет магазин, предположительно ~100 000 страниц.

8 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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