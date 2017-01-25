Вывести посты с форума kunena 4 на главную

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Вывести новые посты на главную страницу v-prikol.ru также как на yaplakal.com

Заголовок поста

Категория (Раздел) -> автор -> дата - > комментарии (количество ответов)

Текст - допустим 300 символов максимум

Картинка (если есть), если картинок в посте несколько выводится только первая

Видео (если есть)

Ссылка подробнее ....

На странице 10 постов

Далее постраничная навигация 1 2 3 4 ... и т.д.

Ничего оформлять не надо, просто сделать вывод

Жду предложения по цене и срокам, ТОЛЬКО БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА

8 лет назад
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров