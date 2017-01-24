Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Реализовать на сайте (WP) галерею проектов
Всем привет. Нужно на сайте, который развернут на шаблоне https://themeforest.net/item/service-finder-service-and-business-listing-wordpress-theme/15208793?s_rank=1, реализовать галерею проектов. В чем суть та галерея, что есть сейчас (ее вы можете посмотреть на странице http://aonetheme.com/demo/author/dustly/?demo=style-1) не устраивает, т.к там просто перелистывающиеся фото. Что нужно: нужно сделать галерею таким образом, чтобы можно было загрузить проект с описанием – т.е. что-то наподобие альбомов вк. Например, по клику на изображение нам открывается весь список фото одного проекта + каждое изображение можно отдельно открыть во всплывающием окне (например, как fancybox).
Дополнение: т.к. у такого сайта есть еще и ЛК (войти в ЛК шаблона вы можете с учетными данными, которые указаны в описании по первой ссылке), через который редактируется аккаунт, то соответственно, в ЛК также нужно релизовать загрузку фоток попроектно.
Может быть, есть какие-то готовые плагины или дополнения, позволяющие реализовать такой функционал – если планируете воспользоваться таким для решения задачи, то я только за.
Понимаю, что нужно более подробное описание, но ТЗ пока нет, проще кандидату первоначально показать и рассказать на пальцах. В ответе укажите ориентировочны срок и стоимость такой работы.
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