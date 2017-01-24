Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Доработка сайта по ТЗ за 10 дней
Доделать работу на сайте http://ola-aventura.com/ по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qBLGTacBUBff5qA5-ONjXOIeS00Ayaak9g1kO91zlEE/edit?usp=drive_web
Дедлайн - 2е февраля, сдвигать нельзя ни в коем случае (очень педантичный шеф
Заявки фрилансеров
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