Доработка сайта по ТЗ за 10 дней

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Доделать работу на сайте http://ola-aventura.com/ по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qBLGTacBUBff5qA5-ONjXOIeS00Ayaak9g1kO91zlEE/edit?usp=drive_web 

Дедлайн - 2е февраля, сдвигать нельзя ни в коем случае (очень педантичный шеф

8 лет назад
maria-prutikova
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров