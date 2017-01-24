Здравствуйте, Такая проблема, на сайте есть форма заказ реализованная на PHP. Буквально несколько полей и возможность прикладывать файлы, ничего сложного, так вот функция отправки файлов не работает. Такая же форма отлично работает ...
Авторегер блогов на blogspot с редиректом
Скрипт авторегистрации блогов,
с установкой переадресации на свой хост.
Функционал
Антикаптча
Обход ограничения количества блогов
Загрузка доменов
Генерация доменов
Статистика
Встроенная переадресация
Сохранение доменов в файл
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $130
Добрый день, требуется произвести ряд доработок направленных на развитие функциональности сайта на битрикс. Детальное описание постановки задачи (доступ предоставляется по запросу): https://docs.google.com/document/d/1-0lDkXmXIxVSbywI4dUZtk2r17kDsUXThxRifkK10fQ/edit Список задач включает: 1) установить код google tag manager 2) удалить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать проект по визуализации каталогов запчастей (условная копия http://www.japancats.ru/ или http://www.elcats.ru/). 1. Отдельный минимальный регистрационный ресурс с админкой для учета регистраций типа "http://www.autopassport.net/" (регистрация номеру мобильного без прочей идентификации). 2. Админка для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
В ИТ-аутсорсинговую компанию требуется Frontend-разработчик для работе на проекте в течение 1,5 месяцев (в настоящий момент). Есть вероятность, что проект затем будет продлен. Ориентировочная сумма указана графе, окончательная сумма оговаривается если мы договариваемся о сотрудничестве. Удаленная работа, интересный ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно написать скрипт или установить модуль для отчёта бухгалтерии магазина на opencart. Есть магазин на opencart, нужно сделать чтобы автоматически формировался что то вроде прайс листа в таком формате который ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать автоматический репостинг из ветки обсуждений сообщений на сайт. Оплата по договоренности по готовности задачи.Закрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно доделать в Modx - отображение товара - добавить дополнительные поля (для категории беседки) http://dakora.com.ua/katalog/besedki.html 1. поле древесина - сделать просто текстом а не выпадающим списком (скрин1) 2. Добавить ...Закрыт8 лет назад
Необходимо установить сервис Dadata.ru – подсказки на страницу оформления заказа интернет-магазина на Битрикс. Приобрели модуль сервиса, но не смогли установить его так как лицензия битрикс закончилась.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется калькулятор для сайта . Подобие тут http://glavfundament.ru/Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать скрипт(или примитивную программу), который будет собирать информацию на сайте и показывать в отдельном окне результаты. Сайт только один hotline.ua Пример. http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/sony-xperia-z5-premium-dual-e6883-black/prices/ На этой странице отображаются предложения от разных ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад